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Верховна Рада на цьому тижні розгляне урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — депутат

За словами голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, депутати на цьому тижні планують розглянути урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

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Верховна Рада на цьому тижні розгляне урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — депутат

13:57, 11 липня 2023
За словами голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, депутати на цьому тижні планують розглянути урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.
Верховна Рада на цьому тижні розгляне урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу — депутат
Фото: Depositphotos
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Верховна Рада планує на найближчому пленарному засіданні розглянути урядовий законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

За словами голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, документ включено до порядку денного пленарного засідання.

17 лютого поточного року профільний парламентський комітет рекомендував депутатам схвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Як зазначив голова комітету Михайло Радуцький, цей законопроєкт було рекомендовано депутатам схвалити у першому читанні ще у червні минулого року. Водночас після проведення додаткових консультацій та отримання висновків щодо відповідності положень цього законопроекту праву ЄС і пропозицій комітету з питань аграрної політики, розглянутих на спільному засіданні трьох підкомітетів, були підготовлені узгоджені правки.

Передбачається, що в законопроєкті буде визначено вміст тетрагідраканабінолу(головний психоактивний компонент канабісу) у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель - відповідно вище 0,3%.

Крім цього пропонується вивести коноплі для промислових цілей з-під дії закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей - в лабораторіях будь-якої форми власності.

Також законодавці мають намір передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей та встановити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність.

Це вже буде друга спроба ухвалення закону. У лютому 2021 року парламентарі провалили ухвалення проєкту.

Автор: Ярослав Конощук

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