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Верховная Рада на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса — депутат

По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, депутаты на этой неделе планируют рассмотреть правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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Верховная Рада на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса — депутат

13:57, 11 июля 2023
По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, депутаты на этой неделе планируют рассмотреть правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Верховная Рада на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса — депутат
Фото: Depositphotos
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Верховная Рада планирует на ближайшем пленарном заседании рассмотреть правительственный законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, документ включен в повестку дня пленарного заседания.

17 февраля текущего года профильный парламентский комитет рекомендовал депутатам одобрить в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Как отметил глава комитета Михаил Радуцкий, этот законопроект был рекомендован депутатам одобрить в первом чтении еще в июне прошлого года. В то же время после проведения дополнительных консультаций и получения выводов о соответствии положений этого законопроекта праву ЕС и предложениям комитета по вопросам аграрной политики, рассмотренным на совместном заседании трех подкомитетов, были подготовлены согласованные поправки.

Предусматривается, что в законопроекте будет определено содержание тетрагидраканабинола (главный психоактивный компонент каннабиса) в конопле для промышленных целей на уровне не выше 0,3%, а для медицинской конопли - соответственно выше 0,3%.

Кроме этого, предлагается вывести коноплю для промышленных целей из-под действия закона об обращении наркотических средств, полностью соответствующего Конвенции ООН о наркотиках 1961 года;

позволить определять содержание ТГК в конопле для медицинских целей в государственных лабораториях, а в конопле для промышленных целей - в лабораториях любой формы собственности.

Также законодатели намерены предусмотреть производство наркосодержащих лекарств только из конопли для медицинских целей и установить, что нулевая квота на импорт в Украину сырья для производства лекарств из конопли действует 5 лет и не распространяется на научную деятельность.

Это будет вторая попытка принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. В феврале 2021 года парламентарии провалили соответствующий законодательный акт.

Автор: Ярослав Конощук

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