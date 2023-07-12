Отобрали у предпринимателя $40 000 и ₴80 000: задержали злоумышленников

В Сумах задержана женщина и трое ее сообщников за разбой и вымогательство.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры 4 лицам сообщено о подозрении в совершении по предварительному сговору разбойного нападения на местного предпринимателя (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Трем из них инкриминированы еще и вымогательства (ч. 4 ст. 189 УК Украины), передает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в начале 2023 года сумчанка обратилась к двум представителям криминальной среды с просьбой помочь вернуть ей 15 тыс. долларов США, которые, как она считает, ей виноват один местный предприниматель.

«Несмотря на то, что мужчина уверял подозреваемых об отсутствии каких-либо долговых обязательств, они насильно затолкали его в автомобиль и увезли домой, где он передал им 80 тыс. грн.

Такая сумма не устроила женщину, привлекая еще одного представителя криминалитета, она вместе с тремя подозреваемыми приехала в дом предпринимателя. Женщина осталась наблюдать за окружающей обстановкой, а мужчины вошли в дом. Нападавшие избивали предпринимателя и потребовали передать деньги. В доме пострадавшего им удалось найти 40 тыс. долларов США, которыми они завладели», - сказано в сообщении.

Непосредственно после совершения преступления все четыре человека задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время женщине и двум ее сообщникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, третий сообщник, не принимавший участия в вымогательстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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