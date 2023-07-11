Байден підтримав спрощення вступу України до НАТО — ЗМІ

Президент США хоче скасувати План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Президент США Джо Байден виступає за спрощення процедури вступу України до НАТО з метою прискорення її членства після закінчення війни з рф, передає EFE.

Як повідомляє джерело агентства, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

«Це означатиме, що українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів військові, економічні та політичні реформи, необхідні для вступу до Альянсу», - сказано в повідомленні.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО.

Додамо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше стала частиною НАТО.

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