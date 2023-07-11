Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю

Комітет з питань прав людини підтримав законопроект щодо уникнення подвійної сплати судового збору.

Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.

  1. У світі

Байден підтримав спрощення вступу України до НАТО — ЗМІ

17:17, 11 липня 2023
Президент США хоче скасувати План дій щодо членства (ПДЧ) для України.
Байден підтримав спрощення вступу України до НАТО — ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент США Джо Байден виступає за спрощення процедури вступу України до НАТО з метою прискорення її членства після закінчення війни з рф, передає EFE.

Як повідомляє джерело агентства, Байден хоче скасувати так званий План дій щодо членства (ПДЧ) для України.

«Це означатиме, що українському уряду не доведеться брати участь у багаторічній програмі, щоб продемонструвати, що він провів військові, економічні та політичні реформи, необхідні для вступу до Альянсу», - сказано в повідомленні.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО.

Додамо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше стала частиною НАТО.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва