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  1. В Україні

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ – Харків

22:27, 11 липня 2023
Додатковий поїзд Інтерсіті+ на маршруті Київ – Харків курсуватиме з 16 липня до 9 серпня по неділях, середах і п’ятницях.
Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ – Харків
Фото: УЗ
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Укрзалізниця" оголосила, що з 16 липня призначає пооїзд Інтерсіті+ №720/719 за маршрутом Київ - Харків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Один iз найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem.

Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56", - розповіли в УЗ.

При цьому з 19 липня розклад поїзда буде трохи скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця запускає додаткове сполучення між Києвом та Слов’янском.

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