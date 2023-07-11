Укрзализныця назначает дополнительный поезд Киев – Харьков

Дополнительный поезд Интерсити+ на маршруте Киев – Харьков будет курсировать с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам.

Фото: УЗ

"Укрзализныця" объявила, что с 16 июля назначает поезд Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев - Харьков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Один из самых популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс скоростным Hyundai Rotem.

Поезд №720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56", - рассказали в УЗ.

При этом с 19 июля расписание поезда будет немного скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Билеты на поезд уже доступны в приложении УЗ, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает дополнительное сообщение между Киевом и Славянском.

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