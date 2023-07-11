В ГСЧС объяснили, почему их сообщения о тревоге настолько громкие

Пользователи жалуются, что сообщения о тревоге и отбое могут вызвать инфаркт.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объяснила, почему информирование населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через мобильные телефоны настолько громкие. Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

«В 2022 году ГСЧС при проведении модернизации общегосударственной автоматизированной системы централизованного оповещения совместно с операторами мобильной связи Украины реализована возможность информирования населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на мобильные телефоны, в том числе об угрозах военного характера, прежде всего о воздушной тревоге в регионах нашего государства.

В настоящее время система оповещения настроена и позволяет областным и Киевской городской военной администрации рассылать информацию об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозах военного характера населению на мобильные телефоны в своих регионах, поскольку в соответствии с Кодексом Гражданской защиты Украины к полномочиям местных государственных администраций в сфере гражданской защиты принадлежит обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, киевлянам стали поступать на телефон экстренные и очень громкие сообщения о тревоге и отбое.

А КГГА рассказала, что это не она рассылает громкий сигнал на мобильные о тревоге.

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