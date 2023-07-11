КМДА розповіла, що це не вона розсилає гучний сигнал на мобільні про тривогу

Гучний сигнал про повітряні тривоги і їх скасування розсилає ДСНС, заявили у КМДА.

Як ми писали, киянам стали надходити на телефон екстренні і дуже гучні повідомлення про повіторяну тривогу та відбій. У КМДА розповіли, що це не вони розсилають ці повідомлення. Гучний сигнал про повітряні тривоги і їх скасування розсилає ДСНС.

"Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення

Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок Київ Цифровий та офіційний Telegram-канал КМДА", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні, 11 липня, мешканці столиці знову отримали гучні сповіщення про тривогу, де вказана КМДА.

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