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КМДА розповіла, що це не вона розсилає гучний сигнал на мобільні про тривогу

15:44, 11 липня 2023
Гучний сигнал про повітряні тривоги і їх скасування розсилає ДСНС, заявили у КМДА.
КМДА розповіла, що це не вона розсилає гучний сигнал на мобільні про тривогу
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Як ми писали, киянам стали надходити на телефон екстренні і дуже гучні повідомлення про повіторяну тривогу та відбій. У КМДА розповіли, що це не вони розсилають ці повідомлення. Гучний сигнал про повітряні тривоги і їх скасування розсилає ДСНС.

"Екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення

Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок Київ Цифровий та офіційний Telegram-канал КМДА", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що сьогодні, 11 липня, мешканці столиці знову отримали гучні сповіщення про тривогу, де вказана КМДА.

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