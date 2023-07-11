КГГА рассказала, что это не она рассылает громкий сигнал на мобильные о тревоге

Громкий сигнал о воздушных тревогах и их отмене рассылает ГСЧС, заявили в КГГА.

Как мы писали, киевлянам стали поступать на телефон экстренные и очень громкие сообщения о тревоге и отбое. В КГГА рассказали, что это не они рассылают эти сообщения. Громкий сигнал о воздушных тревогах и их отмене рассылает ГСЧС.

"Экстренные оповещения с громким сигналом о воздушной тревоге и других угрозах рассылает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям через свою систему оповещения.

Городские власти Киева сообщают о воздушной тревоге только через приложение Киев Цифровой и официальный Telegram-канал КГГА", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 11 июля, жители столицы вновь получили громкие оповещения о тревоге, где указана КМДА.

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