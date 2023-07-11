Не військовий і не ветеран: у МЗС відреагували на висадку українця з літака Wizz Air

Як повідомили у МЗС, чоловік не є військовим, а інвалідність він отримав внаслідок ДТП.

Фото: Facebook/Олег Ніколенко

Угорська авіакомпанія Wizz Air зняла з рейсу Тель-Авів – Варшава українця з протезом, бо його стан здоров’я "міг загрожувати йому під час польоту". Деякі ізраїльські ЗМІ писали, що пасажиром нібито був ветеран ЗСУ, що повертався до України після лікування в Ізраїлі.

Проте в МЗС України спростували таку інформацію про чоловіка та розповіли, що інвалідність чоловік отримав внаслідок аварії. Про це у Facebook розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Ми розшукали українця, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва кілька днів тому. Сьогодні український консул в Ізраїлі допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні. Важлива інформація: наш громадянин ніколи не служив у лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу", – йдеться у дописі.

Ніколенко також наголосив, що попри офіційні вибачення угорської авіакомпанії Wizz Air, права українського громадянина були порушені.

"Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі. Захист прав та інтересів всіх українців за кордоном, незалежно від їхньої професії та життєвих обставин, є абсолютним пріоритетом для МЗС України. Громадяни завжди можуть розраховувати на допомогу", – наголосив речник МЗС.

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