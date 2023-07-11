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Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю

15:26, 11 липня 2023
Комітет з питань прав людини підтримав законопроект щодо уникнення подвійної сплати судового збору.
Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю
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У разі передачі справи на розгляд іншого суду за встановленою підсудністю суд, який отримав справу, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи. Відповідні зміни рекомендують ухвалити Верховній Раді.

Так, Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні, яке відбулось 11 липня 2023 року, підтримав проект Закону про внесення змін до Закону «Про судовий збір» щодо уникнення подвійної сплати судового збору №9427 від 27.06.2023.

Прийняття даної законодавчої ініціативи забезпечить створення єдиної практики, відповідно до якої суд, що отримав справу в порядку направлення її за належною підсудністю, не має права вимагати повторної сплати судового збору за місцем розгляду справи.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон, за яким держоргани більше не зможуть довільно звільняти від сплати судового збору.

Автор: Наталя Мамченко

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