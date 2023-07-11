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У КСУ провели тематичну онлайн-лекцію «Конституція моєї держави», відео

15:21, 11 липня 2023
Слухачам презентували збірники наукових праць та інші книги, які були представлені на тематичній виставці «Конституція України шлях утвердження Української держави, також вони мали нагоду долучилися до участі в інтерактивному практикумі.
У КСУ провели тематичну онлайн-лекцію «Конституція моєї держави», відео
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У Конституційному Суді провели тематичну онлайн-лекцію «Конституція моєї держави». Цій темі присвятили свої виступи судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Галина Юровська. Про це повідомляє КСУ. 

"Віктор Городовенко зазначив, якщо кожен із нас говоритиме про Конституцію України: „Це моя Конституція! Це частинка мого серця!“, то конституційні права і свободи людини, які втілено в Основному Законі, справді будуть непорушними, а наша держава залишатиметься незламною і незалежною.

У своєму виступі Оксана Грищук зосередила увагу на тріаді європейських цінностей, як-от: демократія, людські права і правовладдя. Ці цінності, зазначила вона, є стрижнем Конституції України, яку ми розуміємо не лише як писаний текст, а й як принципи та цінності, які складають її зміст. За її словами, Конституційний Суд України у своїх рішеннях торкнувся кожної із цих цінностей, протлумачив їх, що стало доктриною українського конституціоналізму.

Водночас Галина Юровська окреслила основні етапи становлення Конституції України, починаючи від Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) і до сьогодення. Вона розповіла про основні приписи, викладені у проєкті Конституції незалежної України, що був розроблений робочою групою під керівництвом професора, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова, а також про передумови ухвалення чинної Конституції України та основні зміни до неї.

Під час лекції слухачам презентували збірники наукових праць та інші книги, які були представлені на тематичній виставці „Конституція України шлях утвердження Української держави“, організованій у Бібліотеці Суду з нагоди 27-ї річниці Конституції України.

Слухачі також мали нагоду долучилися до участі в інтерактивному практикумі та засвоїти отримані знання", - йдеться у повідомленні.

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