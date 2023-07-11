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Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять

15:00, 11 липня 2023
В законі про запобігання корупції закріплять повноваження НАЗК з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення.
Права НАЗК встановлювати ознаки незаконного збагачення і порушувати перед прокуратурою питання про стягнення необґрунтованих активів в дохід держави уточнять
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Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується зробити більш чіткою процедуру стягнення необгрунтованих активів у дохід держави. Йдеться про законопроект 9457, який розробило НАЗК.

Так, у проекті Закону пропонується закріпити повноваження НАЗК з виявлення ознак незаконного збагачення та необґрунтованості активів у межах здійснення повноважень щодо контролю, перевірки декларацій та проведення моніторингу способу життя (визначених пунктом 7-1 частини першої статті 11 Закону).

Так, відповідно до статті 51-3 Закону про запобігання корупції повна перевірка декларації полягає, зокрема, у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

Як зазначає НАЗК, запропоновані доповнення кореспондуються з пунктом 5-7 частини першої статті 12 Закону, яким встановлено права Національного агентства, у разі встановлення ним доказів того, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула необґрунтовані активи або що такі активи набула інша особа за її дорученням чи в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, – порушувати перед Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою або у визначених законом випадках – перед Офісом Генерального прокурора питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Вказані права були закріплені Законом України від 31 жовтня 2019 року № 263-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Водночас до сьогодні не були внесені відповідні зміни до статті 11 Закону щодо повноважень Національного агентства з виявлення ознак необґрунтованих активів та незаконного збагачення. Наразі Національне агентство разом із правоохоронними та іншими антикорупційними органами бере активну участь у розробці спільного підходу щодо реалізації інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Нагадаємо, що відповідно до іншого законопроекту 9454, який було внесено 3 липня, пропонується розпочати моніторинг суддів Верховного Суду. Після прийняття рішення про проведення моніторингу роботи суду Вища рада правосуддя звертається до НАЗК, із:

  • вимогою провести моніторинг способу життя суддів Верховного Суду,
  • а також із запитом про проведення повної перевірки декларацій, поданих такими суддями.

 Автор: Наталя Мамченко

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