Права НАПК устанавливать признаки незаконного обогащения и поднимать перед прокуратурой вопросы о взыскании необоснованных активов в доход государства уточнят

В законе о предотвращении коррупции закрепят полномочия НАПК по выявлению признаков необоснованных активов и незаконного обогащения.

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий сделать более четкой процедуру взыскания необоснованных активов в доход государства. Речь идет о законопроекте 9457, разработанном НАПК.

В проекте Закона предлагается закрепить полномочия НАПК по выявлению признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в рамках осуществления полномочий контроля, проверки деклараций и проведения мониторинга образа жизни (определенных пунктом 7-1 части первой статьи 11 Закона).

Так, согласно статье 51-3 Закона о предотвращении коррупции полная проверка декларации состоит, в частности, в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения или необоснованности активов.

Как отмечает НАПК, предложенные дополнения корреспондируются с пунктом 5-7 части первой статьи 12 Закона, которым установлены права Национального агентства, в случае установления им доказательств того, что лицо, уполномоченное на выполнение функций государства или местного самоуправления, приобрело необоснованные активы или такие активы приобрело другое лицо по его поручению или в других предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины случаях, – поднимать перед Специализированной антикоррупционной прокуратурой или в определенных законом случаях – перед Офисом Генерального прокурора вопрос об обращении в суд с иском о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Указанные права были закреплены Законом Украины от 31 октября 2019 г. № 263-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов».

В то же время, до сегодняшнего дня не были внесены соответствующие изменения в статью 11 Закона относительно полномочий Национального агентства по выявлению признаков необоснованных активов и незаконного обогащения. В настоящее время Национальное агентство вместе с правоохранительными и другими антикоррупционными органами активно участвует в разработке совместного подхода по реализации института признания необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Напомним, что согласно другому законопроекту 9454, внесенному 3 июля, предлагается начать мониторинг судей Верховного Суда. После принятия решения о проведении мониторинга работы суда Высший совет правосудия обращается в НАПК, с:

требованием провести мониторинг образа жизни судей Верховного Суда,

а также с запросом о полной проверке деклараций, поданных такими судьями.

Автор: Наталья Мамченко

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