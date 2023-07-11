Украине не предложат вступить в НАТО на саммите, но внесут больше ясности, — посол Литвы

Приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия, — сказал посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульони.

Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе. При этом будет определена более четкая процедура, при каких условиях оно может быть предоставлено. Об этом сообщил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулионис, передает Žiniai Radio.

"А относительно этого приглашения - да, приглашения в Вильнюсе не будет, но будет установлена гораздо более четкая процедура относительно того, как это приглашение может появиться, когда будут соответствующие условия", - сказал он

Отвечая на вопрос о том, что формулировка, согласно которой Украина сможет стать членом НАТО только после окончания войны, может побудить россию специально затягивать военные действия, Матулионис заявил: "Именно это и не будет сказано (на саммите, - ред.), поскольку мы также ясно представляем себе, что это будет означать".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.