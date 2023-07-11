Україні не запропонують вступити до НАТО на саміті, але внесуть більше ясності, — посол Литви

Запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови, — сказав посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоні.

Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі. При цьому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов вона може бути надана. Про це повідомив посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс, передає Žiniai Radio.

"А щодо цього запрошення - так, запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що формулювання, згідно з яким Україна зможе стати членом НАТО лише після закінчення війни, може спонукати росію спеціально затягувати військові дії, Матульоніс заявив: "Саме це і не буде сказано (на саміті, - ред.), оскільки ми також ясно уявляємо собі, що це означатиме".

Як відомо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції.

Перед Україною можуть поставити умови проведення подальших реформ у сфері демократії для того, щоб вона могла отримати запрошення до НАТО, пише SPIEGEL.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна для членства в НАТО має відповідати вимогам «демократизації», а у Білому домі заявили про необхідність подальших реформ.

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