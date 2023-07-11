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В КСУ провели тематическую онлайн-лекцию «Конституция моего государства», видео

15:21, 11 июля 2023
Слушателям презентовали сборники научных работ и другие книги, представленные на тематической выставке «Конституция Украины путь утверждения Украинского государства, также они имели возможность приобщиться к участию в интерактивном практикуме.
В КСУ провели тематическую онлайн-лекцию «Конституция моего государства», видео
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В Конституционном Суде была проведена тематическая онлайн-лекция «Конституция моего государства». Этой теме посвятили выступления судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Оксана Грищук, Галина Юровская. Об этом сообщает КСУ.

"Віктор Городовенко зазначив, якщо кожен із нас говоритиме про Конституцію України: „Це моя Конституція! Це частинка мого серця!“, то конституційні права і свободи людини, які втілено в Основному Законі, справді будуть непорушними, а наша держава залишатиметься незламною і незалежною.

У своєму виступі Оксана Грищук зосередила увагу на тріаді європейських цінностей, як-от: демократія, людські права і правовладдя. Ці цінності, зазначила вона, є стрижнем Конституції України, яку ми розуміємо не лише як писаний текст, а й як принципи та цінності, які складають її зміст. За її словами, Конституційний Суд України у своїх рішеннях торкнувся кожної із цих цінностей, протлумачив їх, що стало доктриною українського конституціоналізму.

Водночас Галина Юровська окреслила основні етапи становлення Конституції України, починаючи від Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) і до сьогодення. Вона розповіла про основні приписи, викладені у проєкті Конституції незалежної України, що був розроблений робочою групою під керівництвом професора, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова, а також про передумови ухвалення чинної Конституції України та основні зміни до неї.

Під час лекції слухачам презентували збірники наукових праць та інші книги, які були представлені на тематичній виставці „Конституція України шлях утвердження Української держави“, організованій у Бібліотеці Суду з нагоди 27-ї річниці Конституції України.

Слухачі також мали нагоду долучилися до участі в інтерактивному практикумі та засвоїти отримані знання", - сказано в сообщении.

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