Шуляк подвела первые итоги єВідновлення: Владельцы поврежденного жилья подали 25 278 заявлений на компенсацию

Больше всего заявителей в Харьковской области – 9 205 и Киевской области – 5 787.

Специальные комиссии, созданные местными властями, обрабатывают свыше 9 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье. Об этом рассказала глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщается на сайте политсилы.

"В общей сложности владельцы поврежденного жилья подали 25 278 заявлений на компенсацию, по состоянию на 9 июля в обработке находятся 9 093 заявления", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что более 46% всех заявлений касаются выплаты компенсации на ремонт частных домов, а более 53% - это заявления на ремонт квартир.

"Больше всего заявителей в Харьковской области - 9205 и Киевской области - 5787. За ними следуют Николаевская, Херсонская, Донецкая и Черниговская области. Меньше заявлений зарегистрировано в Кировоградской и Полтавской областях - 14 и 12 соответственно", - сказала председатель профильного комитета.

Она отметила, что из-за постоянных обстрелов количество поврежденного и разрушенного жилья постоянно увеличивается, поэтому заявки продолжают поступать.

"В общей сложности через Дію поступило 460 089 информационных сообщено о поврежденном и уничтоженном жилье. К сожалению, учитывая постоянные обстрелы со стороны российских захватчиков, их количество постоянно увеличивается", - констатировала Шуляк.

Она заверила, что ни одна из заявок на компенсацию не останется без внимания, ведь сейчас главная задача - дать возможность владельцам поврежденного жилья сделать необходимый ремонт и своевременно подготовиться к зиме.

Ранее сообщалось, что рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье начнется в августе.

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