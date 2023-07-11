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Шуляк підбила перші підсумки єВідновлення: Власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію

22:00, 11 липня 2023
Найбільше заявників у Харківській області - 9 205 та Київській області - 5 787.
Шуляк підбила перші підсумки єВідновлення: Власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію
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Спеціальні комісії, створені місцевою владою, наразі обробляють понад 9 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Про це розповіла голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляється на сайті політсили. 

"Загалом власники пошкодженого житла подали 25 278 заяв на компенсацію, станом на 9 липня в обробці знаходяться 9 093 заяви", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що понад 46% всіх заяв стосуються виплати компенсації на ремонт приватних будинків, а більш ніж 53% - це заяви на ремонт квартир.

"Найбільше заявників у Харківській області - 9 205 та Київській області - 5 787. За ними йдуть Миколаївська, Херсонська, Донецька та Чернігівська області. Найменше заяв зареєстровано у Кіровоградській та Полтавській областях - 14 та 12 відповідно", - сказала голова профільного комітету.

Вона зазначила, що через постійні обстріли кількість пошкодженого та зруйнованого житла постійно збільшується, тож заявки продовжують надходити.

"Загалом через Дію надійшло 460 089 інформаційних повідомлено про пошкоджене та знищене житло. На жаль, з огляду на постійні обстріли з боку російських загарбників їхня кількість постійно збільшується", - констатувала Шуляк.

Вона запевнила, що жодна із заявок на компенсацію не залишиться без уваги, адже зараз головне завдання - дати змогу власникам пошкодженого житла зробити необхідний ремонт та вчасно підготуватися до зими.

Раніше повідомлялося, що розгляд заяв на компенсацію за знищене житло розпочнеться в серпні. 

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