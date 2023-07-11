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  1. В Україні

Обрано голову Карлівського райсуду Полтавської області

21:15, 11 липня 2023
Головою Карлівського районного суду Полтавської області обрано суддю Олександра Герцова.
Обрано голову Карлівського райсуду Полтавської області
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10 липня зборами суддів Карлівського районного суду Полтавської області головою суду було обрано суддю Герцова Олександра Миколайовича строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді цього суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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