До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

Будівля Чернігівського окружного адміністративного суду, джерело фото - Судова влада

Черговий неприємний для судової влади інцидент зафіксовано в Чернігівській області.

Як повідомив у Раду правосуддя голова Чернігівського окружного адміністративного суду Юрій Скалозуб, 23 червня 2023 року близько 17:00 біля будинку судді в Чернігівському районні Чернігівської області до нього підійшов невідомий йому громадянин.

Разом з нецензурною лайкою, незнайомець повідомив судді наступне: «Я тебе жду, буду пїдчікувати тебе на кожному сантиметрі, поняв, ти суддя. Готов прильоти по хаті, я орієнтіровку дам по твоїй хаті. Поняв?»

Слова незнайомця суддя Юрій Скалозуб розцінив як реальну загрозу для себе і своєї сім’ї.

За заявою судді відділ дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУ НП в Чернігівської області розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні.

«Із зазначеного вбачається, що є місце факту погроз, які несуть психологічне навантаження та можуть призвести до посягання на моє життя і здоров’я та членів моєї сім’ї від інших осіб», - зазначив суддя у повідомленні для Ради правосуддя.

Нагадаємо, що у січні 2021 року Юрій Скалозуб скаржився у ВРП на дії НАБУ та Вищого антикорупційного суду. Так, суддя повідомив, що детективи НАБУ вилучили у нього під час обшуку мобільний телефон, хоча ухвала слідчого судді ВАКС не надавала детективам повноважень на вилучення мобільного телефону судді. У свою чергу ВАКС тоді відмовився надати адвокату судді для ознайомлення клопотання САП про арешт майна судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.