К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

Здание Черниговского окружного административного суда, источник фото - Судебная власть

Очередной неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован в Черниговской области.

Как сообщил в Совет правосудия председатель Черниговского окружного административного суда Юрий Скалозуб, 23 июня 2023 года около 17:00 у дома судьи в Черниговском районе Черниговской области к нему подошел неизвестный ему гражданин.

Вместе с нецензурной бранью, незнакомец сообщил судье следующее: «Я тебя жду, буду поджидать тебя на каждом сантиметре, понял, ты судья. Готов прилеты по дому, я ориентировку дам по твоему дому. Понял?»

Слова незнакомца судья Юрий Скалозуб расценил как реальную угрозу для себя и своей семьи.

По заявлению судьи, отдел дознания Черниговского районного управления полиции ГУ НП в Черниговской области начал досудебное расследование в уголовном производстве.

«Из указанного усматривается, что есть факт угроз, которые несут психологическую нагрузку и могут привести к посягательствам на мою жизнь и здоровье и членов моей семьи от других лиц», - отметил судья в сообщении для Совета правосудия.

Напомним, что в январе 2021 года Юрий Скалозуб жаловался в ВСП на действия НАБУ и Высшего антикоррупционного суда. Так, судья сообщил, что детективы НАБУ изъяли у него во время обыска мобильный телефон, хотя постановление следственного судьи ВАКС не давало детективам полномочий на изъятие мобильного телефона судьи. В свою очередь, ВАКС тогда отказался предоставить адвокату судьи для ознакомления ходатайство САП об аресте имущества судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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