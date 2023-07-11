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  1. В Украине

Избран председатель Карловского райсуда Полтавской области

21:15, 11 июля 2023
Председателем Карловского районного суда Полтавской области избран судья Александр Герцов.
Избран председатель Карловского райсуда Полтавской области
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10 июля собранием судей Карловского районного суда Полтавской области избран председатель суда Герцов Александр Николаевич сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи этого суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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