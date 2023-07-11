Избран председатель Карловского райсуда Полтавской области

Председателем Карловского районного суда Полтавской области избран судья Александр Герцов.

10 июля собранием судей Карловского районного суда Полтавской области избран председатель суда Герцов Александр Николаевич сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи этого суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

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