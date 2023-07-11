У ДСНС пояснили, чому їх повідомлення про тривогу настільки гучні

Користувачі скаржаться, що повідомлення про тривогу та відбій можуть викликати інфаркт.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій пояснила, чому інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій через мобільні телефони настільки гучне. Про це йдеться у пресслужбі ДСНС.

«В 2022 році ДСНС під час проведення модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення спільно з операторами мобільного зв'язку України реалізовано можливість інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на мобільні телефони, у тому числі про загрози військового характеру, насамперед про повітряну тривогу в регіонах нашої держави.

На цей час система оповіщення налаштована та дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру населенню на мобільні телефони в своїх регіонах, оскільки відповідно до Кодексу Цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, киянам стали надходити на телефон екстренні і дуже гучні повідомлення про повіторяну тривогу та відбій.

А КМДА розповіла, що це не вона розсилає гучний сигнал на мобільні про тривогу.

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