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  1. В Украине

Укрзализныця запускает дополнительное сообщение между Киевом и Славянском

23:27, 7 июля 2023
Маршрут поезда № 101/102 Херсон — Киев будет продлен до Славянска.
Укрзализныця запускает дополнительное сообщение между Киевом и Славянском
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Со вторника, 11 июля, маршрут поезда № 101/102 Херсон – Киев будет продолжен в Славянск. В обратном направлении первый рейс по новому графику запланирован на 12 июля. Об этом сообщает Укрзализныця.

Кроме этого, будет организован специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, подстроенный к киевско-херсонскому рейсу. Таким образом Укрзализныця добавляет сообщение между Киевом и Славянском.

Таким образом, в дополнение к черездневному сообщению со столицей, пассажиры из Донбасса будут иметь следующие новые сообщения: Корсунь; Смила; Долинская; Николаев. А пассажиры из Херсонской области смогут добраться по железной дороге к: Гребенке; Лубнам; Миргорода; Полтаве; Краснограду; Лозовой, - говорится в сообщении.

Сообщается, что из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. В обратном направлении из Славянска – по четным числам в 09:45 с прибытием в столицу в 20:30.

Напомним, что Укрзализныця возвращает военизированную охрану в пассажирские поезда. 

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