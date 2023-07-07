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Изучаются обстоятельства, повлекшие взрывы в Шевченковском райсуде Киева — ГБР

17:38, 7 июля 2023
В ГБР отметили, что подключены лучшие следователи для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия в Шевченковском райсуде Киева.
Изучаются обстоятельства, повлекшие взрывы в Шевченковском райсуде Киева — ГБР
Фото: ТСН
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Государственное бюро расследований сообщило, что работники ведомства расследуют уголовное производство по обстоятельствам взрывов в Шевченковском районном суде Киева и причинам, приведшим к трагедии. Об этом говорится в пресс-службе ГБР.

«Подключены лучшие следователи для быстрого и беспристрастного уяснения всех обстоятельств происшествия. В частности, будет расследоваться, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на стражей порядка, а также качество исполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 15 (Покушение на уголовное правонарушение) УК Украины; ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников) УК Украины; ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины; ч. 4 ст. 426 (бездействие военной власти) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты у Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 5 июля Национальная полиция Украины опубликовала видео с места проведения спецоперации в Шевченковском районном суде Киева, в результате которой погиб подсудимый Игорь Гуменюк, который устроил взрыв и попытался сбежать.

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