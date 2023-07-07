Укрзалізниця запускає додаткове сполучення між Києвом та Слов’янском

Маршрут поїзда № 101/102 Херсон — Київ буде продовжено до Словʼянська.

З вівторка, 11 липня, маршрут поїзда № 101/102 Херсон - Київ буде продовжено до Словʼянська. У зворотному напрямку перший рейс за новим графіком запланований на 12 липня. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Крім цього, буде організовано спеціальний приміський електропоїзд між Слов'янськом і Краматорськом, підлаштований до київсько-херсонського рейсу. У такий спосіб Укрзалізниця додає сполучення між Києвом та Слов’янськом.

Таким чином, на додачу до черезденного сполучення зі столицею, пасажири з Донеччини матимуть такі нові сполучення: Корсунь; Сміла; Долинська; Миколаїв. А пасажири з Херсонщини матимуть змогу дістатись залізницею до: Гребінки; Лубнів; Миргорода; Полтави; Краснограда; Лозової, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. У зворотному напрямку зі Слов’янська - по парних числах о 09:45 з прибуттям до столиці о 20:30.

Нагадаємо, що Укрзалізниця повертає воєнізовану охорону до пасажирських поїздів.

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