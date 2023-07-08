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У Держпраці нагадали нюанси звільнення працівників у односторонньому порядку під час війни

20:45, 8 липня 2023
У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору поштою трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення.
У Держпраці нагадали нюанси звільнення працівників у односторонньому порядку під час війни
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Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснила, яким днем вважати день звільнення, у разі, якщо трудовий договір розривається в односторонньому порядку роботодавцем при спрощеному регулюванні трудових відносин.

Так, набрав чинності Закон № 2434 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність», яким внесено зміни до Кодексу законів про працю України.

Відповідно ст. 49-8 КЗпП України трудовий договір розривається за ініціативою роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору.

У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору засобами поштового зв’язку трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця про розірвання трудового договору або через сім календарних днів з дня надходження поштового відправлення роботодавця у поштове відділення за адресою працівника.

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