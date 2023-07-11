ВАКС продлил на 60 дней содержание под стражей экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внсения залога

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП и продлил на 2 месяца срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 75 миллионов гривен. Соответствующее решение объявил следственный судья Олег Федоров.

«Ходатайство детектива НАБУ о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить Князеву Всеволоду Сергеевичу срок содержания под стражей на 60 суток с залогом в 75 миллионов гривен», - отмечается в постановлении.

В случае внесения залога, Князев должен носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать паспорта.

В ходе судебного заседания сторона обвинения настаивала на продлении содержания под стражей Князева еще на 60 дней с возможностью внесения залога

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Омельченко, сохраняются риски уклонения от правосудия экс-председателя Верховного Суда, поскольку за инкриминируемое ему правонарушение Князеву в случае доказательства виновности грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме этого, прокурор акцентировал внимание, что бывший глава высшей судебной инстанции имеет широкий круг знакомств, которые могут позволить «оставить пределы Украины будучи неидентифицированным». В этом контексте Александр Омельченко добавил, что состояние подозреваемого позволяет ему длительное время находиться за границей.

Также сторона обвинения подчеркнула возможность влияния на свидетелей Князева на ход досудебного расследования в связи со знакомствами в судебной сфере и среди представителей власти и добавляет, что подозреваемый, находясь на свободе, может как судья Верховного Суда сгенерировать доказательства в свою пользу.

Омельченко также рассказал, о квартире, которая по версии стороны обвинения принадлежит Князеву, хотя и была оформлена на другое лицо.

«Таким образом, фактически полученные доказательства в уголовном производстве свидетельствуют о том, что Князев склонен к препятствованию следствия в том числе и путем сокрытия имущества», - добавил прокурор.

Он добавил, что, учитывая материальное положение Князева, а также объем доказательств стороны обвинения применение более мягкой меры пресечения невозможно.

В свою очередь, защита Князева намекнула, что сторона обвинения затягивает следствие по делу, отмечая, что прокуратура заявляет о необходимости проведения экспертиз, которые следует делать в начале следствия.

«Возникает вопрос, что следствие делало в течение двух месяцев», - отмечает защитник, добавляя, что сторона обвинения признала, что не была найдена часть неправомерной выгоды.

Кроме этого, адвокат бывшего председателя Верховного Суда, в частности, отметил, что львиная часть доказательств против Князева была собрана до регистрации уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований. Также, по убеждению защиты, из записей разговоров между Всеволодом Князевым адвокатом Олегом Горецким и другими фигурантами дела сторонний наблюдатель не может заключить их обличительный характер.

Также защита обратила внимание следственного судьи на то, что арестованы счета Князева и, соответственно, у него нет возможности внести залог. Адвокаты также попросили следователя судью Олега Федорова избрать Князеву меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Просьбу защитников поддержал и сам экс-председатель Верховного Суда.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в среду, 5 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования по делу по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого.

Напомним, что Всеволод Князев, вместе с адвокатом Олегом Горецким, подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн за разрешение хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

16 мая Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и досрочно прекратил его полномочия в качестве председателя Суда.

18 мая Высший антикоррупционный суд избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 107,360 млн грн.

31 мая Апелляционная палата ВАКС оставила В. Князева под стражей, однако уменьшила размер залога до 75 млн гривен.

Также Князев рассказал об условиях своего содержания в СИЗО.

Автор Ярослав Конощук

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