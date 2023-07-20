Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей Всеволода Князева

Чтобы оказаться на свободе, экс-председатель Верховного Суда должен внести 75 млн грн залога.

Источник фото: SUD.UA

20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи от 11 июля о продлении экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву срока содержания под стражей с альтернативой внесения 75 млн грн залога. Об этом сообщает АП ВАКС.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а постановление следственного судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, что ВАКС продлил на 60 дней заключение под стражей экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога.

16 мая Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и досрочно прекратил его полномочия в качестве председателя Суда.

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