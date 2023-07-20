Передача F-16 позволит Украине прекратить российскую блокаду портов, — Кулеба

Глава МИД сообщил, что призвал страны Евросоюза организовать активную работу над тем, чтобы избавить рф от рычагов влияния на украинский экспорт.

Украина при помощи истребителей F-16 сможет прекратить блокаду морских портов, которую продолжают российские оккупанты. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

По словам Кулебы, он призвал страны Евросоюза организовать активную работу над тем, чтобы лишить рф рычагов влияния на украинский экспорт. Идеальным сценарием будет полное прекращение российской морской блокады украинских портов.

По его словам, такая возможность появится, когда Украина получит первые эскадрильи F-16, которые смогут патрулировать небо и морские пути.

Глава МИД поблагодарил все страны ЕС, которые уже делают активный вклад в авиационную коалицию. Он призвал как можно быстрее имплементировать все процедуры.

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