Прятал накотики в конфетах: судили 21-летнего киевлянина

Киевлянин сбывал амфетамин, соли, мефедрон, марки, экстази, а также психотропные грибы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

При поддержании публичного обвинения Подольской окружной прокуратурой города Киева, суд принял решение по делу 21-летнего киевлянина, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с намерением сбыта в больших объемах, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В суде было доказано, что 21-летний мужчина организовал сбыт особо опасных психотропных веществ и особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах на территории Подольского района города Киева и в других районах столицы.

Для сокрытия своей деятельности обвиняемый держал "товар" в банках с автомобильной пастой.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 4 кг запрещенных средств и веществ. В частности, амфетамин, соли, мефедрон, марки, экстази, а также психотропные грибы, в том числе в шоколадных конфетах.

Приговором Подольского районного суда города Киева мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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