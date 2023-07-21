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Прятал накотики в конфетах: судили 21-летнего киевлянина

09:09, 21 июля 2023
Киевлянин сбывал амфетамин, соли, мефедрон, марки, экстази, а также психотропные грибы.
Прятал накотики в конфетах: судили 21-летнего киевлянина
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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При поддержании публичного обвинения Подольской окружной прокуратурой города Киева, суд принял решение по делу 21-летнего киевлянина, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с намерением сбыта в больших объемах,  сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В суде было доказано, что 21-летний мужчина организовал сбыт особо опасных психотропных веществ и особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах на территории Подольского района города Киева и в других районах столицы.

Для сокрытия своей деятельности обвиняемый держал "товар" в банках с автомобильной пастой.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 4 кг запрещенных средств и веществ. В частности, амфетамин, соли, мефедрон, марки, экстази, а также психотропные грибы, в том числе в шоколадных конфетах.

Приговором Подольского районного суда города Киева мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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