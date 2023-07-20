ВАКС избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу «Укргазбанка»

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю Генерального прокурора Украины и его жене.

Следственный судья Высшего антикорсуда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще двум подозреваемым по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк», нанесшей ущерб на сумму более 206 млн гривен, а именно бывшему заместителю Генерального прокурора Украины и его жене. Об этом сообщает САП.

После задержания лиц и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос применения этого меры пресечения.

По версии следствия, в течение 2014 – 2019 годов руководство «Укргазбанка» обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с «агентами», якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислили более 206 млн грн за их «услуги».

Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления Укргазбанка, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-глава правления «Укргазбанка».

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