Изменились правила выплат пособия на проживание для ВПЛ: детали

Теперь на выплаты ВПЛ повлияет имущественное положение.

Правительство приняло постановление, которым уточнены параметры оказания поддержки внутренне перемещенным лицам. С 1 августа помощь продлевается автоматически на один шестимесячный период для ВПЛ, которые уже получали помощь на проживание, - сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Однако исключение составляют ВПЛ, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

вернулись к покинутому месту жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы.

С 1 сентября выплата помощи продолжится для указанных ВПЛ с учетом имущественного положения внутренне перемещенного лица.

Какие критерии имущественного состояния будут применяться для ВПЛ?

С 1 сентября 2023 года выплата помощи прекращается внутренне перемещенным лицам, которые получали помощь в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, если такие ВПЛ после вступления в силу постановления:

Приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны; Приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета); Имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн; Приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн; Имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи.

В то же время государство дает переходный период в течение 1,5 месяца для лиц, которые имеют достаточные доходы, и не могут получать помощь, чтобы лица успели адаптироваться к новым правилам выплат.

Надо ли обращаться и куда, чтобы выплаты продолжали выплачивать?

С 1 августа 2023 г. помощь на проживание автоматически продлевается для ВПЛ, без дополнительного обращения.

То есть если ВПЛ уже получала помощь на проживание и соответствуете критериям для ее получения, обращаться за продолжением выплат не нужно.

Могут ли отказать в продлении помощи и как я об этом узнать?

Об отказе в продлении выплат после 1 августа 2023 г. получатель будет уведомлен либо органом социальной защиты населения, который ее назначает (по почте или электронной почте), либо – при технической возможности – средствами мобильной связи или средствами электронного оповещения Единой информационной системы социальной сферы.

Как понять, задерживаются ли выплаты или они отменены?

Об отказе в продлении помощи лицо должно быть уведомлено. Если вы не получали такого сообщения по почте/электронной почте/мобильной связью и т. д., - можно уточнить в органах социальной защиты причину задержки выплаты.

Можно ли обжаловать принятое решение об отказе в продлении выплат на проживание для ВПЛ?

Решение органа социальной защиты населения может быть обжаловано в Нацсоцслужбе или в судебном порядке.

Можно ли обжаловать принятое решение об отказе в продлении выплат на проживание для ВПЛ?

Решение органа социальной защиты населения может быть обжаловано в Нацсоцслужбе или в судебном порядке.

В каких случаях выплаты могут быть продлены еще на 6 месяцев?

Для тех ВПЛ, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 года, помощь может быть назначена на второй шестимесячный период по обращению. Если, например: среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает размера четырех размеров минимальной зарплаты; или в составе семьи есть дети с инвалидностью, лица с инвалидностью, или лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно); или граждане имеют трех и более детей в возрасте до 16 лет и ухаживают за ними и др.

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