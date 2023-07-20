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  1. В Украине

Военного приговорили к 15 годам заключения за госизмену

23:59, 20 июля 2023
Суд установил, что военнослужащий ВСУ, находясь в Крыму, совершил переход в ряды ВС РФ.
Военного приговорили к 15 годам заключения за госизмену
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Гражданина Украины приговорили к 15 годам лишения свободы в результате судебного рассмотрения уголовного производства за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют государственную измену, – сообщает пресс-служба Королевского районного суда Житомира.

Во время проведения судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, который находился на территории Автономной Республики Крым, действуя в качестве военнослужащего Вооруженных Сил Украины, сознательно совершил уголовное преступление против основ национальной безопасности страны – государственную измену, действуя против интересов Украины во время вооруженного конфликта.

«Во исполнение уголовно противоправного умысла, заключавшегося в переходе на сторону врага в период вооруженного конфликта получив, не позднее предложение от неустановленных в настоящее время представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, о прохождении военной службы в ВС РФ, согласился с этим предложением. Вместе с тем, установлено, что обвиняемый в указанный период пропагандировал военнослужащих ВС Украины относительно перехода в ряды ВС РФ; способствовал установлению контроля ВС РФ над Центром; добровольно дал согласие на переход в ряды ВС РФ»,  говорится в сообщении.

Сейчас приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

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