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Військового засудили до 15 років ув’язнення за держзраду

23:59, 20 липня 2023
Суд встановив, що військовослужбовець ЗСУ, перебуваючи в Криму, здійнив перехід до лав ЗС РФ.
Військового засудили до 15 років ув’язнення за держзраду
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Громадянина України засудили до 15 років позбавлення волі в результаті судового розгляду кримінального провадження за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують державну зраду, – повідомляє пресслужба Корольовського районного суду м. Житомира.

Під час проведення судового розгляду було встановлено, що обвинувачений, який перебував на території Автономної Республіки Крим, діючи в якості військовослужбовця Збройних Сил України, свідомо здійснив кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки країни – державну зраду, діючи проти інтересів України під час збройного конфлікту.

«Так, на виконання кримінально протиправного умислу, що полягав у переході на бік ворога у період збройного конфлікту отримавши, не пізніше  пропозицію від невстановлених на даний час представників Збройних Сил Російської Федерації, щодо проходження військової служби в ЗС РФ, погодився з цією пропозицією. Разом з тим, встановлено, що обвинувачений  у вказаний період пропагував військовослужбовців ЗС України щодо переходу до лав ЗС РФ; сприяв встановленню контролю ЗС РФ над Центром; добровільно дав згоду на перехід до лав ЗС РФ», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирок не набув чинності  та може бути оскаржений  до апеляційного суду  протягом тридцяти днів  з дня його проголошення.

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