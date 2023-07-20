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ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів: хто буде першим

18:30, 20 липня 2023
Першими оцінювання будуть завершувати судді - «п’ятирічки» та судді, які раніше отримали висновки ГРД.
ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів: хто буде першим
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 липня вирішила здійснити повторний автоматизований розподіл справ суддів між членами нового складу ВККС.

Відповідний розподіл був здійснений Комісією з метою продовження процедур кваліфікаційного оцінювання суддів.

Відтак, 20 липня були розподілені справи:

суддів, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді вже закінчився

суддів, які у 2018-2019 роках були визнані колегіями минулого складу ВККС такими, що відповідають займаній посаді судді, але щодо яких Громадська рада доброчесності надала т. з. «негативні висновки» (для остаточного визнання такими, що відповідають займаній посаді, за процедурою, такі судді повинні проходити ще й через пленарне засідання ВККС)

суддів, щодо яких Вища рада правосуддя раніше застосувала дисциплінарне стягнення з подальшим проходженням кваліфікаційного оцінювання суддів для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді

суддів, стосовно яких необхідно продовжити кваліфікаційне оцінювання суддів на виконання судового рішення

Зазначимо, що станом на 2023 рік не було завершено кваліфікаційне оцінювання 365 суддів, у яких раніше закінчився п’ятирічний строк повноважень. Всього ж кваліфікаційне оцінювання не завершили близько 2 тис. суддів.

Нагадаємо, що 19 липня ВККС оголосила про початок тимчасового відрядження суддів на посади 60 суддів в 21 суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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