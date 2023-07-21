Змінилися правила виплат допомоги на проживання для ВПО: деталі

Тепер на виплати ВПО впливатиме майновий стан.

Уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання підтримки внутрішньо переміщеним особам. З 1 серпня допомога продовжується автоматично на один шестимісячний період для ВПО, які вже отримували допомогу на проживання, – повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Однак виняток становлять ВПО, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

З 1 вересня виплата допомоги продовжиться для зазначених ВПО з урахуванням майнового стану внутрішньо переміщеної особи.

Які критерії майнового стану застосовуватимуться для ВПО?

З 1 вересня 2023 року виплата допомоги припиняється внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, якщо такі ВПО після набрання чинності постановою:

Придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни; Придбали на суму більше 100 тис. грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету); Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн; Придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн; Мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Водночас держава дає перехідний період протягом 1,5 місяці для осіб, які мають достатні статки, і не можуть отримувати допомогу, щоб особи встигли адаптуватися до нових правил виплат.

Чи треба звертатися і куди, щоб виплати продовжували виплачувати?

З 1 серпня 2023 р. допомога на проживання автоматично продовжується для ВПО, без додаткового звернення.

Тобто якщо ВПО вже отримувала допомогу на проживання і відповідаєте критеріям для її отримання, звертатися за продовженням виплат не потрібно.

Чи можуть відмовити у продовженні допомоги і як я про це дізнатися?

Про відмову у продовженні виплат після 1 серпня 2023 р. отримувача буде повідомлено або органом соціального захисту населення, який її призначає (поштою чи електронною поштою), або — за технічної можливості — засобами мобільного зв’язку чи засобами електронного сповіщення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Відповідно, з 1 серпня 2023 р. виплати не продовжуватимуться особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання.

Як зрозуміти чи виплати затримуються, чи їх скасовано?

Про відмову у продовженні допомоги особа має бути повідомлена. Якщо ви не отримували такого повідомлення поштою/електронною поштою/мобільним зв’язком і т. д., – можна уточнити в органах соціального захисту причину затримки виплати.

Чи можна оскаржити прийняте рішення про відмову у продовженні виплат на проживання для ВПО?

Рішення органу соціального захисту населення може бути оскаржено до Нацсоцслужби або у судовому порядку.

У яких випадках виплати можуть бути продовжено ще на 6 місяців?

Для тих ВПО, які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня 2023 року, допомога може бути призначена на другий шестимісячний період за зверненням. Якщо, наприклад: середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує розміру чотирьох розмірів мінімальної зарплати; або у складі сім’ї є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, або особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); чи громадяни мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними та ін.

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