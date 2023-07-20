Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Андрій Смирнов про підсумки розгляду звіту ДСА на засіданні ВРП: «Необхідність законодавчих змін в роботі Вищої ради правосуддя очевидна»

Заступник керівника ОП Андрій Смирнов про підсумки засідання ВРП щодо звіту голови ДСА: «Щиро сподіваюся, що члени ВРП, які вирішили залишити на посаді людину, яка скомпрометувала себе у звʼязках з фігурантами справи Князєва, прийняли це рішення самостійно, а не внаслідок результату можливої кругової поруки».

ВККС відновила два конкурси на посади суддів, які не були завершені попереднім складом Комісії

Відновлено конкурси на 35 вакантних посад суддів місцевих судів та 7 вакантних посад суддів в судах Донбасу.

ВККС відновлює процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів: хто буде першим

Першими оцінювання будуть завершувати судді - «п’ятирічки» та судді, які раніше отримали висновки ГРД.

Відновлення декларування розглянуть на найближчому засіданні парламенту

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне відновлення декларування, - голова антикорупційного Комітету Ради.

«Чому платники податків інших країн мають вас утримувати»: у Мінфіні розповіли, які питання виникають до України у партнерів

Міністр фінансів Сергій Марченко: Виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна має утримувати наших пенсіонерів, лікарів, учителів.

  1. В Україні

ВАКС обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі «Укргазбанку»

19:12, 20 липня 2023
Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Генерального прокурора України та його дружині.
ВАКС обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі «Укргазбанку»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Слідчий суддя Вищого антикорсуду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще двом підозрюваним у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн гривень, а саме колишньому заступнику Генерального прокурора України та його дружині. Про це повідомляє САП. 

Після затримання осіб та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укргазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги».

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління «Укргазбанку».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду