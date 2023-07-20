ВАКС обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі «Укргазбанку»

Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику Генерального прокурора України та його дружині.

Слідчий суддя Вищого антикорсуду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще двом підозрюваним у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка завдала збитків на суму понад 206 млн гривень, а саме колишньому заступнику Генерального прокурора України та його дружині. Про це повідомляє САП.

Після затримання осіб та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво «Укргазбанку» забезпечили укладення 52 фіктивних договорів з «агентами», які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахували понад 206 млн грн за їхні «послуги».

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній Голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду Голови Правління Укргазбанку, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління «Укргазбанку».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.