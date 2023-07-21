Ховав наркотики в цукерках: судили 21-річного киянина

Киянин збував амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою міста Києва, суд прийняв рішення по справі 21-річного киянина, визнавши його винним у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з наміром збуту у великих обсягах, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У суді було доведено, що 21-річний чоловік організував збут особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах на території Подільського району міста Києва та в інших районах столиці.

Для приховування своєї діяльності обвинувачений тримав «товар» у банках з автомобільною пастою.

У ході обшуків правоохоронці вилучили близько 4 кг заборонених засобів та речовин. Зокрема, амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби, у тому числі у шоколадних цукерках.

Вироком Подільського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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