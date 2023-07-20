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Передача F-16 дозволить Україні припинити російську блокаду портів, — Кулеба

19:31, 20 липня 2023
Глава МЗС повідомив, що закликав країни Євросоюзу організувати активну роботу над тим, щоб позбавити рф важелів впливу на український експорт.
Передача F-16 дозволить Україні припинити російську блокаду портів, — Кулеба
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Україна за допомогою винищувачів F-16 зможе припинити блокаду морських портів, яку продовжують російські окупанти. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

За словами Кулеби, він закликав країни Євросоюзу організувати активну роботу над тим, щоб позбавити росію важелів впливу на український експорт. Ідеальним сценарієм буде припинення російської морської блокади українських портів.

За його словами, така можливість з'явиться, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи.

Глава МЗС подякував усім країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію. Він закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

Нагадаємо, що у Пентагоні казали, що ситуація на фронті в Україні не ідеальна для винищувачів F-16.

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