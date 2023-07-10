Суддя добровільно набув громадянство РФ, але роками отримував суддівську винагороду

Суддя Віталій Снегірьов зараз займається бізнесом у Луганську

Суддя Брянківського міського суду Луганської області Віталій Снегірьов

Вища рада правосуддя 10 липня 2023 року повернула в Офіс Генерального прокурора подання про надання згоди на утримання під вартою судді Брянківського міського суду Луганської області Віталія Снегірьова.

Рішення обумовлено тим, що, на думку ВРП, Віталій Снегірьов вже не є діючим українським суддею, оскільки ще у 2020 році він добровільно набув громадянство РФ. Зазначена обставина автоматично унеможливлює його перебування на посаді судді.

За даними Офісу Генерального прокурора, 13 липня 2020 року перебуваючи у відділі з питань міграції відділу МВС по Абинському району Краснодарського краю РФ, суддя Брянківського міського суду Віталій Снегірьов подав документи на отримання громадянства РФ.

14 липня Віталій Снегірьов отримав паспорт громадянина РФ. Також він був зареєстрований в РФ за відповідною адресою.

Оскільки Віталій Снегірьов не поінформував Державну судову адміністрацію про набуття громадянства іншої країни, то з 14 липня 2020 року по 30 вересня 2022 року він продовжував отримувати суддівську винагороду.

З липня 2020 року по вересень 2022 року суддя, не здійснюючи правосуддя, отримав 1 млн. 894 тис. 293 гривні суддівської винагороди.

При цьому з 2014 року Віталій Снегірьов внаслідок окупації Луганської області взагалі не здійснював правосуддя. У серпні 2017 року він фактично відмовився їхати у тимчасове відрядження у Новозаводський районний суд міста Чернігова, а згодом взагалі покинув територію України.

Цікаво, що як повідомив під час засідання Ради правосуддя представник Офісу Генпрокурора, СБУ ще у 2020 році стало відомо, що Віталій Снегірьов отримав громадянство РФ і навіть 4 серпня 2020 року було зареєстровано кримінальне провадження.

СБУ вдалося як зафіксувати розмови Віталія Снегірьова з батьком і іншими особами щодо отримання ним паспорту громадянина РФ, так і отримати відповідний витяг з автоматизованої системи «Російський паспорт».

Втім, притягнути суддю до відповідальності правоохоронні органи чомусь вирішили лише у 2022 році, коли виплату суддівської винагороди Віталію Снегірьову нарешті припинили після звернення Офісу Генпрокурора в ДСА.

Також, цікаво, що сам Віталій Снегірьов з припиненням виплати йому суддівської винагороди не погодився і звернувся з позовом до ТУ ДСА в Луганській області.

За даними СБУ, члени родини судді знаходяться або на окупованій території, або в РФ.

Віталій Снегірьов зараз знаходиться в Луганську, де займається підприємницькою діяльністю.

В Україні суддю підозрюють як у державній зраді, так і у шахрайстві - ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Разом з тим, в Офісі Генпрокурора вирішили, що оскільки Віталій Снегірьов досі знаходиться у штаті непрацюючого Брянківського міського суду, а відрахувати зі складу суду його ніхто не може, то зазначене питання має вирішити ВРП.

Втім, Рада правосуддя все ж зазначила, що Віталій Снегірьов станом на 2023 рік вже не має статусу судді.

«Стаття 52 Закону «Про судоустрій та статус суддів» визначає статус судді. Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції та закону про судоустрій призначений суддею, займає штатну суддівську посаду і здійснює правосуддя на професійній основі. Стаття 4 Конституції України передбачає, що в Україні існує єдине громадянство. Відповідно до пункту 2 частини 7 статті 126 Конституції, повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. Згідно з частиною 1 статті 121 Закону «Про судоустрій і статус суддів» повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства відповідно до Закону «Про громадянство України» або набуття суддею громадянства іншої держави з дня припинення громадянства України. Повноваження Снегірьова Віталія Андрійовича припинилися з дня отримання громадянства Російської Федерації, а саме 13 липня 2020 року. Подання про надання згоди на утримання під вартою Снегірьова Віталія Андрійовича як судді Брянківського міського суду Луганської області не може бути розглянуте Вищою радою правосуддя та підлягає поверненню», - повідомив доповідач у справі, член ВРП Олексій Мельник.

У підсумку, «за» пропозицію повернути в Офіс Генерального прокурора подання про надання згоди на утримання Віталія Снегірьова під вартою проголосували 7 членів ВРП, а проти – 5 членів Ради правосуддя.

Нагадаємо, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», Віталій Снегірьов у 2018 році навіть претендував до Вищої ради правосуддя.

Суддівську кар'єру він розпочав у 2006 році, став суддею Брянківського міського суду Луганської області. У 2011 році був обраний суддею того ж суду безстроково.

У грудні 2009 році нагороджений почесною грамотою Апеляційного суду Луганської області за значний внесок у зміцнення правосуддя. У 2013 році як представник українського суддівського співтовариства брав участь у міжнародній тренінговій програмі з кримінального судочинства в Токіо (Японія).

Претендував у новий Верховний Суд, але на запит ВККС до Міністерства оборони з приводу виконання В. Снегірьовим військового обов'язку надійшла однозначна відповідь про порушення кандидатом правил військового обліку. Після оголошення негативних результатів спецперевірки В. Снегірьов подав позов до Вищої кваліфкомісії суддів та вимагав заборонити ВККС проводити конкурс у Верховний Суд.

23.12.2013 на сайті ВРЮ було оприлюднено інформацію про те, що В. Снегірьов допустив порушення, несумісні з суддівською посадою. Проте судді вдалося уникнути відповідальності, оскільки через неявку майже половини членів Вищої ради юстиції на засідання не вдалося набрати більшість голосів (не менше 11) від конституційного складу ВРЮ для внесення подання про звільнення суддів за порушення присяги.

Автор В’ячеслав Хрипун

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