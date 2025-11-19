Втеча двох левиць у Хмельницькому: керівнику приватного зоокуточка повідомили про підозру

Власника підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами та неналежних умовах утримання, що призвели до втечі хижаків і загибелі інших тварин.

У Хмельницькому поліцейські повідомили про підозру 57-річному керівнику приватного зоокуточка, з якого кілька днів тому втекли дві левиці. Про це повідомляє поліція регіону.

Чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами, що підпадає під ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Слідство з’ясувало, що чоловік утримував диких тварин у приміщеннях, які не відповідали ветеринарно-санітарним нормам та були неналежно обладнані. Крім того, він не мав жодних дозвільних документів на утримання таких тварин.

Подія сталася 15 листопада. Дві левиці вийшли з вольєрів на території зоокуточка, в результаті чого загинули інші тварини. Одна з левиць вибігла за межі закладу — її розшукували поліцейські та спеціалісти протягом усього дня.

Слідчі оголосили чоловікові підозру за ч. 3 ст. 299 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Слідчі дії тривають.

