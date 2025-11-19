  1. В Украине

Побег двух львиц в Хмельницком: руководителю частного зооуголка сообщили о подозрении

12:51, 19 ноября 2025
Владельца подозревают в жестоком обращении с животными и ненадлежащих условиях содержания, что привело к побегу хищниц и гибели других животных.
В Хмельницком полицейские сообщили о подозрении 57-летнему руководителю частного зооуголка, из которого несколько дней назад сбежали две львицы. Об этом сообщает полиция региона.

Мужчину подозревают в жестоком обращении с животными, что подпадает под ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что мужчина содержал диких животных в помещениях, которые не соответствовали ветеринарно-санитарным нормам и были ненадлежащим образом оборудованы. Кроме того, он не имел никаких разрешительных документов на содержание таких животных.

Событие произошло 15 ноября. Две львицы вышли из вольеров на территории зооуголка, после чего погибли другие животные. Одна из львиц выбежала за пределы учреждения — ее разыскивали полицейские и специалисты в течение всего дня.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 299 УКУ. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Следственные действия продолжаются.

Национальная полиция полиция Хмельницкий животные

