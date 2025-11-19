Прем’єр-міністра Юлію Свириденко та урядовців викликали до Ради

Юлію Свириденко викликали в Раду.

Верховна Рада проголосувала за виклик прем’єр-міністра Юлії Свириденко до парламенту сьогодні на 13:00.

Також депутати підтримали рішення запросити до сесійної зали секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Наразі парламент оголосив 30-хвилинну перерву.

Згодом депутати уточнили, що замість Юлії Свириденко прийде віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

