Премьер-министра Юлию Свириденко и членов правительства вызвали в Раду

Юлию Свириденко вызвали в Раду.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада проголосовала за вызов премьер-министра Юлии Свириденко в парламент сегодня на 13:00.

Также депутаты поддержали решение пригласить в сессионный зал секретаря СНБО Рустема Умерова.

В настоящее время парламент объявил 30-минутный перерыв.

Позже депутаты уточнили, что вместо Юлии Свириденко придет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.