На Хмельниччині переглянули вирок водієві, який на смерть збив трьох людей на зупинці

Водій, який у стані сп’яніння влаштував смертельну ДТП, оскаржив вирок.

Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора на вирок у справі водія, який у стані сп’яніння в’їхав у зупинку громадського транспорту у Хмельницькому й на смерть збив трьох людей. Про це розповіли у суді.

Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 263 – носіння іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу;

ч. 4 ст. 286-1 – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп`яніння, що спричинило загибель кількох осіб;

ч. 1 ст. 135 – залишення у небезпеці.

Відповідно призначив покарання за ч. 2 ст. 263 КК України – 1 рік обмеження волі, за ч. 4 ст. 286-1 КК України – 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років, за ч. 1 ст. 135 КК України – 2 роки позбавлення волі. Шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим суд визначив остаточне покарання – 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на десять років та стягнув на користь потерпілих моральну шкоду.

Розгляд апеляційної скарги

В апеляційній скарзі прокурор просив скасувати вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання. На його думку, суд не дотримався закону України про кримінальну відповідальність, позаяк за носіння холодної зброї без дозволу призначив обвинуваченому покарання у виді 1 року обмеження волі, тоді як мінімальний строк покарання у виді обмеження волі за ч. 2 ст. 263 КК України складає 2 роки.

Апеляційний суд визнав слушними доводи прокурора.

«Місцевий суд, призначаючи покарання у виді обмеження волі нижче від найнижчої межі санкції ч. 2 ст. 263 КК України, не послався на ч. 1 ст. 69 КК України у резолютивній частині оскаржуваного вироку, а також у мотивувальній частині вироку не зазначив, які саме обставини справи або дані про особу обвинуваченого він визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вказаного злочину і впливають на пом`якшення покарання, тобто суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність», – констатував апеляційний суд.

Відтак задовольнив апеляційну скаргу: скасував вирок місцевого суду в частині призначеного покарання та ухвалив новий – призначив обвинуваченому покарання за ч. 2 ст. 263 КК України у виді 4 років обмеження волі. Покарання за іншими статтями кримінального закону призначив таке ж, як місцевий суд, та остаточно засудив його до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 10 років. В іншій частині вирок суду ХАС залишив без змін.

Обставини ДТП

Аварія сталася зранку 18 листопада 2024 року у м. Хмельницькому. 27-річний водій автомобіля «BMW X6», рухаючись по вул. Зарічанській із перевищенням швидкості, допустив дотичне зіткнення з автомобілями «Skoda Octavia» та «Mazda», після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

У результаті ДТП троє жінок віком 60, 56 та 53 років, які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули. Після аварії водій намагався покинути місце події, проте його затримали поліцейські.

За кермом він був у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Крім того, під час обшуку автомобіля правоохоронці знайшли незареєстровану холодну зброю – металеву телескопічну палицю.

З вироком апеляційного суду у справі № 686/11824/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

