В Хмельницкой области пересмотрели приговор водителю, который насмерть сбил трех человек на остановке

Водитель, который в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП, обжаловал приговор.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на приговор по делу водителя, который в состоянии опьянения врезался в остановку общественного транспорта в Хмельницком и насмерть сбил трёх человек. Об этом сообщили в суде.

Хмельницкий горрайонный суд признал его виновным по трём статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 263 — ношение другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения;

– ч. 4 ст. 286-1 — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких лиц;

– ч. 1 ст. 135 — оставление в опасности.

Соответственно назначено наказание: по ч. 2 ст. 263 УК Украины — 1 год ограничения свободы, по ч. 4 ст. 286-1 УК — 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет, по ч. 1 ст. 135 УК — 2 года лишения свободы. Путём поглощения менее строгого наказания более строгим суд определил окончательное наказание — 9 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом на 10 лет и взыскал в пользу потерпевших моральный ущерб.

Рассмотрение апелляционной жалобы

В апелляционной жалобе прокурор просил отменить приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания. По его мнению, суд нарушил закон Украины об уголовной ответственности, поскольку за ношение холодного оружия без разрешения назначил обвиняемому наказание в виде 1 года ограничения свободы, тогда как минимальный срок по ч. 2 ст. 263 УК составляет 2 года.

Апелляционный суд признал доводы прокурора обоснованными.

«Местный суд, назначая наказание в виде ограничения свободы ниже нижней границы санкции ч. 2 ст. 263 УК Украины, не сослался на ч. 1 ст. 69 УК в резолютивной части оспариваемого приговора, а также в мотивировочной части не указал, какие именно обстоятельства дела или данные о личности обвиняемого он считает существенно снижающими степень тяжести указанного преступления и влияющими на смягчение наказания, то есть суд неправильно применил закон Украины об уголовной ответственности», – констатировал апелляционный суд.

В связи с этим суд удовлетворил жалобу: отменил приговор местного суда в части наказания и вынес новый — назначил обвиняемому наказание по ч. 2 ст. 263 УК Украины в виде 4 лет ограничения свободы. По другим статьям наказание осталось таким же, как и у местного суда, и окончательно он приговорён к 9 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений.

Обстоятельства ДТП

Авария произошла утром 18 ноября 2024 года в г. Хмельницком. 27-летний водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по ул. Заречанской с превышением скорости, допустил касательное столкновение с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП три женщины в возрасте 60, 56 и 53 лет, которые стояли на остановке, от полученных травм погибли. После аварии водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан полицией.

За рулём он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, при обыске в автомобиле правоохранители обнаружили незарегистрированное холодное оружие — металлическую телескопическую дубинку.

С приговором апелляционного суда по делу № 686/11824/25 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.