Офіційний сайт Сил тероборони ЗСУ зламали

Сили тероборони ЗСУ заявили про злам свого офіційного сайту.

Сили територіальної оборони Збройних Сил України повідомили про хакерський злам свого офіційного сайту. За даними відомства, невідомі отримали доступ до ресурсу та розмістили недостовірну інформацію.

«Інформуємо, що офіційний сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України було зламано. Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності. Наразі тривають роботи з відновлення роботи сайту», — заявили у Силах ТрО.

