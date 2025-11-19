Официальный сайт Сил теробороны ВСУ взломали

Силы терробороны ВСУ заявили об взломе своего официального сайта.

Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины сообщили о хакерском взломе своего официального сайта. По данным ведомства, неизвестные получили доступ к ресурсу и разместили недостоверную информацию.

«Информируем, что официальный сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины был взломан. Информация, которая была опубликована после взлома сайта, не соответствует действительности. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению работы сайта», — заявили в Силах ТрО.

